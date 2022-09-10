瀘定縣地震增至88人遇難　30人失聯逾400傷

四川省甘孜州瀘定縣周一（5日）發生6.8級地震，救援工作至今仍在進行。據瀘定地震抗震救災前線聯合指揮部發布消息，地震死亡人數增加至88人，其中瀘定縣50人和雅安市石棉縣38人遇難。地震另造成30人失聯，超過400人受傷，其中11人傷勢嚴重。

中央網信辦周五（9日）通報，指導微博、抖音等網站平台加強涉瀘定地震網絡謠言溯源及處置，發現有部分網民藉此散播網絡謠言和虛假訊息，造成惡劣影響，當局要求涉事平台關閉首發帳號。各平台目前共清理違法違規訊息4.2萬餘條，其中謠言類訊息4,300餘條，處置帳號564個。

雅安市石棉縣受災嚴重，一名李姓村民表示，地震發生時地面站不穩，自己抱着10個月大的嬰兒剛衝出房屋就摔倒了，「當時特別絕望，四面山都在垮塌，沒地方跑」。地震發生當天，甘孜公安特警24人前往道路阻斷的「孤島」海螺溝景區3號營地搜救，順利將216名被困人員疏散至安全地區。惟他們因天氣環境惡劣，周三（7日）滯留當地2天1夜後失聯21小時，至周六（10日）安全返回磨西鎮。