伊犁州封控近40天引不滿　兩地部門道歉承諾整改

新疆伊犁州自上月初起因疫情封控近40天引發民眾不滿，頻頻傳出就醫難和缺少生活物資等消息。伊犁州和庫爾勒市周五（9日）紛紛公開道歉，承認防疫工作出現短板和不足，承諾會整改。新疆防疫工作指揮部專家組組長王紹華同日表示，此論疫情是新疆至今規模最大和波及範圍最廣的疫情，由變種病毒Omiceon BA.5.2變異株引起，目前烏魯木齊、伊犁州仍存在社會面傳播風險。

伊犁州政府新聞辦公室周五召開新聞發布會，伊犁副州長劉慶華表示，伊寧市群眾反映的就醫難問題確實存在，可見當地防疫幹部作風出現問題，伊犁州黨委、政府對由此給各族群眾生活帶來的影響和不便表示「深深的歉意」。伊犁州州長葉爾夏提·吐爾遜拜表示，網傳老人因飢餓上吊自殺為不實消息，另對10日內未發生疫情的區域，及2輪全民核酸檢測均無異常的，經批准後可解除靜態管理。

庫爾勒市政府新聞辦公室周五表示，全市疫情防控取得階段性的成效，但近日仍有社會面病例，存在代際傳播、點狀散發的風險。該部門認為當局在人與人、人與物的閉環管理方面還有漏洞，社會面隱匿傳播鏈條未徹底切斷，部分區域反覆出現患者；當局另對疫情發展形勢的應變能力不足，溯源調查緩慢，管控措施不到位等；高風險區劃分範圍過大，致使過多居民長時間封控在家，造成居民情緒不穩。