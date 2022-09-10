大慶市昨起續臨時性管控5天　黑河市全員核酸檢測

國家衞健委周六（10日）通報稱，黑龍江周五（9日）新增112宗本土病例，大部分屬無症狀感染。大慶市主城區自周五晚上9時起，繼續實行5天臨時性管控；黑河市愛輝區同日再現確診病例，自周六凌晨零時起實行3天臨時性管控，區內全員核酸檢測。

黑河市愛輝區社會面存在較大傳播風險，周日起要求當地民眾均須參加區域核酸檢測。出現疫情的小區實施封控管理，民眾足不出戶；對市區各交通道路、出入口和公共交通工具實行交通管制，人員和車輛未經批准嚴禁出入，客運車輛、巴士和的士暫停營運。該市商場、餐飲、網吧和戲院等場所暫停營業，各類校外培訓、託管機構暫時停課。

黑龍江齊齊哈爾市文化廣電和旅遊局周五公布，即日起，結合疫情防控中高風險地區管理措施，立即暫停旅行社及在線旅遊企業經營進出齊齊哈爾市龍江縣跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。另大慶市周五有網民發文求助，指有數百名省外大學生因當地交通管制無法返校學習，自上月20日開始不斷向市長、疫情防控指揮部、教育局等部門求助，但至今未能解決。