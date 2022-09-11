梅花增強為中度颱風　台發海警料明後天最接近

今年第12號颱風「梅花」周日（11日）經已增強為中度颱風，台灣氣象局於上午8時半發出海上颱風警報。上午8時，梅花中心位於鵝鑾鼻東北偏東方約380公里海面上，以每小時7公里速度向西北偏北方移動，料周一（12日）、周二（13日）最接近台灣。受梅花外圍環流影響，台灣北部、東半部地區周日至周三（14日）料有局部短暫陣雨，山區及基隆北海岸或有局部大雨。

台氣象局表示，由於梅花的暴風圈逐漸移入台灣東半部海面，對台灣東半部海面構成威脅，提醒在上述海面航行及作業船隻應嚴加戒備。基隆北海岸、東半部（包括蘭嶼、綠島）、恒春半島沿海及馬祖或有長浪，市民前往海邊活動應注意安全；基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣周日或有大雨。氣象專家吳德榮指出，梅花大致朝石垣島方向移動，即將進入導引氣流弱的海域，移速減慢。

中國大陸中央氣台周日上午6時亦針對梅花發布颱風藍色預警，預計梅花將以每小時15至20公里的速度移向西北方向，強度逐漸增強達颱風級。周一晚強度會逐漸減弱，繼續向西北方向移動，穿過琉球群島後進入東海南部海面，靠近浙江東部沿海，或於周四（15日）登陸或擦過上述沿海地區。