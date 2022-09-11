內地昨增1138宗本土新冠　北京3校爆群組感染

國家衞健委周日（11日）通報稱，內地前一日新增1,138宗本土病例，分別為179宗確診和959宗無症狀感染。北京新增10宗本土新冠病例，患者分別來自中國傳媒大學和北京化工大學昌平校區。連同早前傳出病例的中央民族大學附屬中學，北京自本月5日以來共3間學校出現群聚疫情，涉及昌平、海淀和朝陽3區。

北京的新患者中，9人來自中國傳媒大學，首宗報告的感染者通過發燒門診篩查發現，其餘8人為同校人員；北京化工大學昌平校區則再多1人無症狀感染。朝陽區副區長孟銳上周六（10日）指當地已第一時間對中國傳媒大學進行臨時封控，學生實行網格化管理，足不出宿舍。北京市衞健委倡導市民就地過節，減少跨市活動，進返京人員抵京後開展3天2檢，7日內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所。

貴州再多124宗本土病例，絕大部分來自貴陽市。該市副市長劉嵐指出，社會面尚未清零，傳播風險仍然存在，將加快覆核進度，確定確診病例和無症狀感染者，並繼續按照分區分級、分類管理的要求，嚴格落實相關管控措施。