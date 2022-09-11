公交集團債台高築　要求員工向銀行借錢出糧

甘肅省蘭州市「蘭州公交集團」被揭債台高築，負債39億元（人民幣，下同，約44.2億港元），拖欠逾8,000名職工工資及社保約5億元（約5.67億港元）。公司內部上周四（8日）發出告知書，希望員工向銀行貸款，解決集團資金困境，從而發薪給其他員工，引發輿論。市國資委已成立風險化解小組，介入協調集團資金問題。

告知書要求員工向蘭州農商銀行「金城E貸」薪易貸（專享）貸款，由集團公司提供連帶責任保證，承擔按月結息、到期還本責任，有職工家屬質疑這是讓工人貸款給自己發工資，還把自己的徵信搭了進去，質問：「若企業都因各種原因辦理不下來貸款，那無法還貸的風險又有誰來承擔？」

集團相關負責人上周五（9日）表示，當地農村信用社銀行揀選了集團19名職工進行技術測試，簽訂告知書與否由員工自行決定，目前測試結果未出。他坦言，集團的窘境是因持續出現資金短缺、融資渠道緊張、各項運營成本不斷攀升等而導致。至於為何不以公交集團的名義貸款，他透露集團已無法爭取到融資，亦無法以集團名義申請貸款，故出此下策。市國資委介入後，企業上周六（10日）已向每位員工下發2000元（約2266港元）。