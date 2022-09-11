中俄朝或聯合軍演　加強朝鮮半島安全防線

南韓非官方智庫「世宗研究所」周日（11日）引述報告指，隨着俄烏局勢和美中戰略競爭加劇，中國的地緣政治重要性進一步提升，因此不排除北韓與中國、俄羅斯等國舉行多國聯合軍演的可能性。

報告由研究所的研究員鄭在興，聯同上海復旦大學北韓問題的南韓研究中心主任鄭繼永發表。報告指，中國出於加強軍事安全合作的考慮，將加緊朝鮮半島的軍事安全防線，今後或與北韓、俄羅斯、伊朗等開展新型軍事安全合作，北韓完全有可能參加由中俄牽頭舉行的多國聯合軍演。

報告又指，美中戰略競爭加劇，新的國際秩序正在形成，北韓的戰略價值愈顯重要，朝中關係會得到空前鞏固。相比起朝無核化，中方更着重維護朝鮮半島和平，並以此調整對朝政策。

另外，中國全國人大委員長栗戰書上周六（10日）結束在俄羅斯為期4日的訪問，他在海參崴與俄羅斯總統普京會面時強調，中俄兩國政治互信、戰略協作、務實合作都達到新高度，合作潛力巨大，中方願繼續同俄方一道，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持，堅信中俄關係將不斷邁上新台階。普京對俄中關係和各領域合作成果感到滿意，指雙邊貿易呈現積極發展勢頭，相信會邁向更高的合作目標。