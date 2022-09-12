男友無剝蝦　女子怒罵要求下跪掀網上罵戰

台灣人喜歡在中秋假期聚首烤肉過節，當地一名女子近日在社交網發文，不滿烤肉時男友無幫她剝蝦，生氣得大罵男友，要對方下跪。網友反斥女事主「公主癌末」，掀起一輪罵戰。

女事主與男友拍拖一年，稱每個月14號都是情人節，講好要送禮物，男友卻不想這樣了，令她不滿，埋怨道「我也只是要求他買3000元新台幣（約762港元）以上的禮物給我，也沒有很過份吧？」，「要不是他那天下跪跟我道歉，我早就跟他分手了！」。到中秋，她與男友一家一起烤肉，發現想吃的泰國蝦無剝蝦殼，於是要求男友剝蝦，對方拒絕，讓她非常生氣，氣到把所有烤肉的東西推翻，直接離開。

女事主以為男友會求和，對方只說不要鬧了，她要求男友跟平常一樣當眾下跪求原諒。男友原本要下跪，但哥哥上前阻止，認為兩人不適合，要她立刻離開。女事主無錢回家，要男友給錢，男方家人一聽拒絕，她在文中質問「難道就為了在他家人面前有面子，就可以不剝蝦給我吃嗎？」，「這樣的男友我是不是乾脆一點放生？真的是氣死我了！」，之後又說「如果情人節買一支iPhone14給她就願意原諒」。網友看了均斥責女事主公主病嚴重，還好意思罵人，有人更說女事主的行為讓人刷新三觀，支持男方與她分手。女事主再留言，直指男友無剝蝦本身就不對，「我叫他下跪又怎麼樣？」。