解放軍圍台演訓　傳曾發射2枚東風17

中國大陸解放軍8月初包圍台灣演訓期間，發射了多枚彈道導彈，但無公布型號。台灣傳媒周一（12日）披露，其中2枚導彈是有「航母殺手」之稱的東風17高超音速彈道導彈，解放軍只發射彈頭，沒有彈藥和遙測感應彈。台軍當時指解放軍發射11枚導彈，日本稱9枚，兩者相差2枚，不知是否就是東風17。

報道指，台日偵察到的導彈數量不同是偵察監控角度問題，日本有2艘神盾艦能掌握，台軍則靠衞星與遠程預警雷達偵測。東風17於大陸2019年閱兵首度亮相，它的彈頭較小，是扁長形，與一般彈頭的圓形不同，射程可達1,800至2,500公里，飛行速度在10馬赫以上，速度極快，下降時僅乘波體滑翔，極難偵測與攔截。從解放軍公布的導彈彈着點，可見共有16枚導彈，與台灣國防部公布差5枚。台軍有兩種看法，一是美軍當天有動作，干擾了其中4枚導彈，有熟悉導彈研製的退役軍方人士則誌為干擾導彈不簡單。

另外，演訓期間有4枚導彈飛越台灣北部上空，是否發布防空警報權責在於台空軍作戰指揮部，而在分析導彈彈道與落點後確定是飛越台灣上空，指揮官曹進平中將決定不發布防空警報。