慈善團體捐疫苗困難多　業界轟陳時中：還有臉選市長

慈濟基金會執行長顏博文日前透露疫苗採購內幕，稱有政商業界巨頭致電勸他「不要浪費力氣」。報道曝光後引起外界熱議，紛紛將矛頭指向時任衞福部長、民進黨台北市長候選人陳時中。藥師林士峰甚至怒斥陳「還有臉去選市長」。

林士峰周日（11日）在社交網發文指，民進黨政府最令人憤怒的，是把意識形態放在民眾健康之上，直言若去年沒有民間團體挺身而出，生活將奸變得相當麻煩，痛批陳這樣的父母官「竟還有臉競選台北市長」，更諷刺「當真以為他（陳時中）對台灣防疫有功」。

一名在印尼工作的台灣網民周一（12日）表示，印尼政府的疫苗大多由別人捐贈，因此對捐贈疫苗大開綠燈。而台灣民間想買，政府卻冷處理，結果就是慈濟在印尼弄的比台灣政府還要快，疫情嚴峻期間，在印尼的他已成功打到疫苗，在台灣的家人卻根本沒消息。

事件引起高度關注，台行政院發言人羅秉成表示，相關報道內容與事實不符，並重申疫苗是緊急授權藥品，必須政府願意提供免責承諾，原廠才可能同意販售予民間團體捐贈予政府，而政府在為民眾健康把關的前提下，絕無任何阻擋情事。