內地昨增915宗本土新冠　三河市即日起靜默4天

國家衞健委周二（13日）通報，內地前一日新增915宗本土新冠病例，包括188宗確診和727宗無症狀感染。北京校園群聚疫情未止，周一（12日）再多16人染疫，當中大部分涉及中國傳媒大學。河北省三河市周二凌晨發現來自北京的密接者染疫，當地隨即宣布自即日上午6時起，全域開展為期4天靜默管理，並開展4輪全員核酸檢測。

三河市應對新冠疫情防控工作領導小組辦公室周二發通知稱，由於發現感染病例，加上有多名曾暴露於北京涉疫場所的人士在三河市有活動軌迹，該市宣布在靜默管理期間，各村街、小區民居如非特殊情況不得外出；市內所有經營場所一律暫停開放；道路車站實施交通管制，所有客運路線、的士、巴士暫停營運。另據內地官媒報道，河北石家莊市裕華區應對新冠疫情工作領導小組辦公室發布消息稱，自周三上午6時至周五（16日）上午6時全區實施居家辦公、單位暫停營業等措施，居民非必要不外出。

北京衞健委周二稱，當地周一新增本土確診和無症狀感染病例各10和6宗，其中9名確診者和1名無症狀感染者為中國傳媒大學隔離觀察人員，另一名無症狀感染者則為北京化工大學昌平校區隔離觀察人員。據周一舉行的北京疫情記者會稱，中秋假期即將結束，市民周二需持48小時核酸檢測無感染證明返崗返校。中國傳媒大學則於周二起全面實施網上教學。