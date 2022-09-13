傳10歲仔不滿祖母責打　用手勒死對方洩憤

內地周二（13日）網傳一段影片，一名10歲男童疑因不滿祖母責打，用手勒住對方的頸部，直到她趴在地上，不能動彈。期間有人在旁拍片，卻沒有上前阻止，事後亦無人關心老婦的情況或送院治療。事後有知情網民聲稱，該名祖母已被勒死。相關影片曝光後引起熱議。有網民怒斥男童的行為惡劣，「甚麼樣的家庭才能教出這樣的孩子」。

網傳影片顯示，不知因為何事，老婦坐在床上不斷責罵和用手擊打孫子的頭部，後者則拳打腳踢還擊。男童隨後更用雙手勒住祖母的頸部，拉扯下雙方跪在地上，前者不斷辱罵，並使用全身力量限制對方行動，他的祖母曾試圖反抗無果。全程3分鐘的時間內，有人在旁邊拍片，但期間未見其出手阻止，僅要求對方放手。直到疑似男童的母親到場，才制止他的行為。

有網民看到相關影片後感到十分憤怒，「這麼恐怖的畫面，令人不安」、「這是犯罪，不能因是未成年人就不了了之」。另有網民批評拍片者全程在旁冷眼旁觀，任由事態變化，「這時候還有心情拍片？期間還傳出笑聲，太可怕了」。也有網民怒斥疑似男童的母親事後雖有阻止他的行為，但無先關心老婦的傷勢情況等，「老人都趴在地上，一動不動了，還有時間責打孩子，不是應該先送醫院嗎」。