梅花掠過沖繩料明日登陸浙江　台落石阻路軌

颱風梅花周二（13日）掠過日本沖繩縣石垣島，移入東海南部海面，預計周三（14日）在中國大陸浙江登陸，大陸中央氣象台周二上午發布颱風橙色預警。梅花接近沖繩期間為當地帶來強降雨，部分航班停飛，颱風吹襲期間至少2人受傷。在台灣，雖然梅花已逐步遠離，但受其外圍環流影響，北部及東北部地區周二中午前雨勢仍較明顯。

梅花的中心於周二上午9時位於浙江南偏東方向約470公里的海面，即北緯25.7度、東經124.1度，中心附近最大風力14級（每秒42米）。預計梅花將以每小時10至15公里的速度向偏北轉西北方向移動，強度或增強，逐漸靠近浙江溫嶺到舟山一帶沿海，並將於周三下午至晚間在上述地區登陸。登陸後，梅花將繼續向西北方向移動，強度逐漸減弱。而在周一，梅花為沖繩帶來惡劣天氣，截至周一上午11時50分，波照間島的24小時降雨量達到358.5毫米，為當地有觀測記錄以來最高。石垣島部分建築漏水，有樹木倒塌。

台灣農委會周二上午發布15條土石流紅色警戒，分布於新竹縣、桃園市、新北市；另對桃園市和新縣發布2處大規模崩塌紅色警戒。桃園市周二宣布，復興區後山3里照常上班，但停止上課。另連日暴雨導致山泥鬆軟，台鐵平溪線一列從七堵開往菁桐的列車，當駛至嶺腳路段時撞上從山上滾落路軌的巨石，事件中無人受傷，台鐵已封鎖相關路段並緊急搶修，預計至周二午夜才能恢復。台灣氣象專家吳德榮預計，梅花通過石垣島後速度將加快，並直撲大陸長江口，對台影響趨緩。