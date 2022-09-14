梅花料今午登陸溫嶺至舟山　再有颱風形成

颱風「梅花」周三（14日）早上6時位於浙江省象山縣東南方約260公里的海面，以時速20至25公里向西北方向移動，強度或再增強，逐漸移向浙江東北部一帶沿海，料於下午至晚間在浙江溫嶺到舟山一帶沿海地區登陸。

大陸中央氣象局於早上6時表示，梅花的中心位於北緯27.5度、東經123.5度，中心附近最大風力14級（每秒42米），預計登錄將繼續向西北方向移動，強度逐漸減弱。預料周三上午8時至周四（15日）上午8時，東海中西部海域、浙江中北部沿海、上海沿海、江蘇東南部沿海、杭州灣、長江口區將有9至11級大風，陣風12至14級，梅花中心經過的附近海面或地區風力12至14級，陣風可達15至16級。期間，江蘇東部、上海、浙江東北部等地部分地區有大暴雨，浙江東北部局部地區特大暴雨（250至280毫米）。

隨着梅花北移，台灣於周二（13日）解除海上颱風警報，惟受其外圍環流影響，預料北部、東北部山區日間雨勢仍較大，其他地區也有陣雨。而在周三凌晨2時，位於台灣東面太平洋海面的熱帶低氣壓已增強為今年第14號颱風「南瑪都」。連同周一（12）已形成的第13號颱風「苗柏」（台灣稱「莫柏」），目前西太平洋海面共有3個颱風。其中苗柏往日本東面海面移動，而南瑪都則估計移向琉球海面，料對台灣無影響。