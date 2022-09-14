孕婦遭前男友騙到酒店殺害　家人趕往營救遇阻撓

在人月兩團圓的中秋佳節前，湖南省邵東市一名懷孕婦女上周五（9日）遭前男友用假身份騙到酒店，身中多刀遇害死亡。內媒周三（14日）報道，女事主的家人在她出門後不久認為事情有詐，事主電話又打不通，於是到酒店要求查看閉路電視及開房門營救事主，酒店卻多番拒絕，警方介入才肯開門，結果發現事主伏屍房中，為時已晚。

死者是31歲的李女士，她早年與前夫離婚後上網結識了36歲的涉案疑犯劉XX並交往，二人後來分手，李女與另一男子結婚，生前懷有身孕。案情指，劉XX明知李女不會與他復合，於是申請假的通訊程式帳號，冒充是李女與前夫所生子女的心理輔導老師，又訛稱自己是女性，要求加李女為好友，聊天時從不用語音或打電話。

上周五早上8時許，李女向家人說約了孩子的心理輔導老師到市內一間酒店談事件，家人為她預約網約車，後來覺得一名女子單獨去酒店不安全，於是立即致電李女，第一次打通但無人聽，再嘗試就打不通，家人驚覺李女可能被騙，於早上9時30分趕到酒店救人，先是要求查看閉路電視，酒店拒絕，指要派出所才可查看。家人於是到派出所報案，對方又指李女失蹤時間短，要家人自行說服酒店。

酒店允許家人翻查閉路電視，發現李女於早上8時37分敲開酒店房門，一名戴口罩和帽的男子一開門便捉住李女的手，想強行拖她入房，她嚇一跳往後退，但最終都是被拉入房。見到此幕，家人要求酒店開門救人，酒店又指報警才可開門，擾攘一輪後民警介入，才於上午11時30分開門，只見李女身中多刀，伏屍房內，而疑兇已逃之夭夭，至周一（12日）才落網。家人指控，疑兇於早上9時10分離開酒店，如果酒店一早允許看閉路電視及開門救人，或許能救活李女。