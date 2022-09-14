內地今年檢獲5.19噸毒品　逮捕近1.3萬名涉案人員

內地公安部周三（14日）召開新聞發布會，公布全國公安機關夏季治安打擊整治「百日行動」，共破獲毒品犯罪案件8,657宗，逮捕近1.3萬名涉案人員，繳獲各類毒品5.19噸，查處吸毒人員3.8萬人次。當局加強邊境執法合作，今年以來打掉境外加工廠和藏毒窩點9個，共逮捕潛藏境外毒梟毒販38人。

公安部要求嚴厲打擊販毒團夥網絡，嚴密堵截毒品滲透，嚴防國內規模性的製毒，嚴格管控製毒物品，嚴防毒品流通渠道，嚴查嚴控吸毒人員，嚴管重點場所部位和嚴肅整治突出毒品問題。當局搗破556個製販毒團夥，指揮在廣東、四川和陝西等10省市對21宗部級毒品目標案件進行統一收網。廣西封堵中越邊境毒品走私通道，破獲1公斤以上大案9宗，並與有關國家禁毒部門開展執法合作。

國家禁毒辦副主任趙仲忱表示，公安部禁毒局和全國禁毒部門推出新措施，主導加強邊境執法合作，聯手實施源頭打擊、延伸打擊、拔釘追逃。當局發現近期網上涉毒問題隱蔽高發、更趨複雜，以深化寄遞物流涉毒、網上非法販賣精麻藥品防範治理，加強部門聯動、數據驅動，開闢網上禁毒戰場，組織網上禁毒實戰，強化網上涉毒治理，破獲一批網絡涉毒案件。