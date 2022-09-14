國台辦批民進黨倚美謀獨　導致台海局勢緊張

台灣陸委會主委邱太三日前在一個國際研討會開幕致詞時指，兩岸關係本質是「和平對等、主權民主不容侵犯」，又稱不接受任何解決台灣問題的政治方略或制度安排。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮周三（14日）在記者會稱，邱太三的言論是極力掩飾民進黨倚美謀「獨」、「抗中保台」導致台海形勢緊張的事實，妄圖顛倒黑白、混淆是非，擺出緩和的姿態卸責大陸欺騙世人，卻難以掩蓋民進黨當局頑固謀「獨」的政治本性。

朱鳯蓮稱，兩岸關係的本質是大陸和台灣同屬一個中國，不是國與國的關係，這是任何人和勢力都無法改變的歷史和法理事實。陸方一貫主張通過平等協商來實現和平統一，體現一個中國原則的「九二共識」，就是兩岸相互尊重、平等協商的政治基礎。民進黨當局否定了九二共識，就是一手關閉了兩岸平等協商的大門。

朱鳳蓮指出，「一國兩制」是為了解決兩岸社會制度和意識形態不同而提出來最具包容性的方案，是和平、民主、善意的方案，民進黨當局不斷謀「獨」挑釁、外部勢力加緊以台制陸，是當前台海局勢緊張動盪的根源，是對台海和平穩定的最大威脅。陸方正告民進黨當局謀「獨」挑釁是死路一條，挾洋自重是自取滅亡。