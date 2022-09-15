梅花來襲近43萬人疏散　73年來登陸上海最強颱風

颱風梅花於周四（15日）凌晨零時30分左右，於上海市奉賢區沿海再次登陸，是73年來登陸上海最強的颱風。梅花於清晨5時前移入江蘇省，減弱為強熱帶風暴。梅花將於日間自南向北穿過江蘇東部沿海，傍晚前後從江蘇鹽城附近移入黃海南部海面，晚上在山東半島南部沿海再次登陸。

上海市氣象局表示，梅花的中心於早上6時位於江蘇南通通州區境內，隨着梅花北上，上海日間風雨逐步減小，颱風預警信號亦由橙色調低至藍色。上海市防汛辦表示，自周三（14日）上午7時至周四上午6時，全市731個監測站中，超過700個達到大暴雨或暴雨程度；全市水文監測站中，24個超警戒水位。全市共39處道路積水，另有數百棵樹木倒塌或折斷，廣告招牌及玻璃幕牆損壞或墜落，全市共疏散42.6萬人。浦東4個鎮，以及崇明、奉賢、青浦、嘉定區宣布周四上午停課半天，松江、金山、寶山推遲2小時上學。上海地鐵宣布周四上午恢復全線通車。

江蘇省南通、鹽城、蘇州周四風力平均達10級，陣風達12級以上。蘇州市周三下午6時提升颱風應急響應至二級，當地部分景區已關閉，地鐵2號、5號線部分站點暫停營運，南洋國際機場航班取消。