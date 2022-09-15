內地昨增949宗本土新冠　貴陽多區全員核酸檢測

國家衞健委周四（15日）通報，內地前一日新增949宗本土新冠病例，包括126宗確診和823宗無症狀感染，貴州新增307宗病例佔最多。北京新增2宗病例，均為隔離觀察人員。河北涿州宣布周四上午8時起實施全域臨時管控，所有人足不出戶。

貴州貴陽市是重災區，該市截至周三（14日）累計報告本土病例562宗。自周日（11日）以來，貴陽在雲岩、南明、花溪、烏當等靜態管理區域內開展共3輪全員核酸檢測，結果顯示感染人數逐日下降，單日新增感染者人數仍處高位。烏當區疫情防控指揮部指，為有效遏制疫情，當地周四凌晨零時起加強靜態管理措施，直至全區實現社會面動態清零目標。

北京中國傳媒大學的群組感染累計報告44宗，其中40人為學校學生和工作人員，其餘4宗為關聯病例。市衞健委提醒市民使用公廁應全程戴口罩，減少交談及做好手部衞生。當地周二（13日）起分3批次全面啟動免費流感疫苗接種工作，首批對象為60歲及以上長者。河北涿州周四起實施全域臨時性管控期間，對所有人開展核酸檢測，並對出入市域的道路、航站樓、火車站、高鐵站、汽車站等實行管控。