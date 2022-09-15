台軍加強制海能力　將擴充反艦導彈部隊

面對台海局勢顯著升溫，台軍今年起以海空戰力特別預算量產雄二及雄三反艦導彈，並採購美製陸基魚叉導彈，現行反艦導彈部隊規模勢必擴充、提升位階。台灣國防部提交立法院的5年兵力整建計劃顯示，為提高機動不對稱制海反艦能力，會持續籌建反艦導彈，漸次編成陸基機動導彈部隊。

台灣高官周四（15日）透露，台灣擴充反艦導彈部隊，日本則在西南諸島部署增程型12式反艦導彈，部署的時程提前到2023年，這代表台日雙方將架構出緊密的反艦導彈防衞網，以因應中國大陸軍力威脅，區域安全聯合的戰略意味十分明顯。

台海軍反艦導彈部隊目前為「海鋒大隊」，大隊長為上校編制，轄有固定陣地中隊、機動中隊及支援中隊，合計9個中隊，官兵人數約為700至800人。未來陸續接收量產型雄風系列反艦導彈、美國魚叉反艦導彈後，將分兩階段擴充部隊規模，第一階段擴編為少將指揮官編階的反艦導彈指揮部，第二階段為軍團級單位，指揮官位階再提升為中將層級。政府消息指，海鋒大隊最快明年7月開始提升為海軍反艦導彈指揮部，海軍人士則稱未接獲具體指示。