內地深化綜合高考改革　加強監管確保招考公平

國家教育部周四（15日）開記者會交代過去10年考試招生制度改革的成效，提到教育部下一步將繼續從有利於促進學生健康發展、科學選拔各類人才和維護社會公平出發，不斷完善改革措施，推動考試招生制度更加成熟、更加定型。

記者會指出，要加強改革協同，進一步推進配套改革和基礎條件建設。教育部會指導有關省份進一步加大經費投入，強化高中辦學條件和師資隊伍建設，提升考試機構的專業能力。同時，要完善考試招生管理制度，全面加強監管，切實維護招考公平公正，同時注重科學選才，進一步探索拔尖創新人才選拔培養方式。教育部亦會配合公安部等部門嚴厲打擊涉考違法犯罪活動。

在2015年和2019年，教育部會同有關部門按照「促進公平、規範管理、科學精準」的原則，先後開展了兩輪清理和規範高考加分工作，目前已取消體育特長生、中學生奧林匹克競賽、科技類競賽、省級優秀學生、思想品德有突出事迹等5類全國性的高考加分項目，並逐步取消95類地方性加分項目。教育部又積極推進高校藝術類專業和高水平運動隊考試招生改革，進一步加強規範管理，提高人才選拔質量。