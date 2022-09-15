台將推衞星實驗計劃　維持戰時對外通訊能力

俄羅斯攻打烏克蘭後，西方國家憂慮中國大陸會倣效武力攻台。台灣數位發展部長唐鳳周四（15日）透露，台灣正研究烏克蘭在戰爭期間與外界傳達訊息的方式，包括利用衞星等工具維持通訊。

唐鳳表示，觀察俄羅斯揮軍烏克蘭的經過，發現全世界都可以即時了解當地發生的事，烏克蘭有效向世界傳達訊息，認為維持高品質的即時通訊非常重要。為預防並維護通訊在大陸攻台時不致中斷，唐鳳計劃在未來兩年進行一項總值5.5億元新台幣（約1.39億港元）的衞星實驗計劃，以確保全台網路服務正常運作。計劃目標是維持社會穩定，透過改用中低軌道衞星等立即切換替代通訊形式，來維持台灣指揮系統運行，而台灣幾間公司正與國際衞星服務供應商協商，尋求這類服務在台灣合法化後能成為合作夥伴。

被問及一旦大陸攻台時，如何應對大陸利用社交媒體對台灣散播不實訊息或宣傳，唐鳳稱陸方已在散播不實訊息，「從我的角度來看，這是我的日常生活」，主張有效運用「幽默對抗謠言」（Humor over rumor）。