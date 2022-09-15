《台灣政策法》條文淡化 外委會未全體支持
2022年09月15日 19:33
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美國參議院外交關係委員會通過《2022年台灣政策法》草案，惟過關版本條文有所淡化。草案亦未獲委員會成員全體支持，顯示國會對此存有分歧。
《台灣政策法》草案新舊版本比較
●駐美國台北經濟文化代表處改名
原版：把駐美國台北經濟文化代表處改稱「台灣代表處」列為美國政策
新版：建議駐美國台北經濟文化代表處改稱「台灣代表處」
●美國在台協會處長任命
原版：美國在台協會處長任命依照美國駐外大使提名程序，必須經過美國國會參議院同意，職稱應該改為「代表」
新版：此部分完全移除
●美國軍事援助台灣
原版：未來4年（2023財政年度至2026財政年度）提供45億美元外國軍事融資
新版：增加第5年（2027財政年度）提供20億美元外國軍事融資
●非主要北約盟友地位
原版：賦予台灣「非主要北約盟友」地位以加快轉移軍備
新版：轉移軍備方面以「非主要北約盟友」方式對待台灣
美國國會參議院外交關係委員會表決《台灣政策法》草案結果
贊成票：17人
●梅嫩德斯（民主黨）
●卡丁（民主黨）
●沙欣（民主黨）
●庫恩斯（民主黨）
●凱恩（民主黨）
●默克利（民主黨）
●布克（民主黨）
●里施（共和黨）
●魯比奧（共和黨）
●約翰遜（共和黨）
●羅姆尼（共和黨）
●波特曼（共和黨）
●楊恩（共和黨）
●巴拉索（共和黨）
●克魯茲（共和黨）
●朗茲（共和黨）
●哈格蒂（共和黨）
反對票：5人
●墨菲（民主黨）
●范赫倫（民主黨）
●馬基（民主黨）
●沙茨（民主黨）
●保羅（共和黨）