《台灣政策法》條文淡化　外委會未全體支持

2022年09月15日 19:33
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    美國參議院外交關係委員會通過《2022年台灣政策法》草案，惟過關版本條文有所淡化。草案亦未獲委員會成員全體支持，顯示國會對此存有分歧。
    《台灣政策法》草案新舊版本比較
    ●駐美國台北經濟文化代表處改名
    原版：把駐美國台北經濟文化代表處改稱「台灣代表處」列為美國政策
    新版：建議駐美國台北經濟文化代表處改稱「台灣代表處」
    ●美國在台協會處長任命
    原版：美國在台協會處長任命依照美國駐外大使提名程序，必須經過美國國會參議院同意，職稱應該改為「代表」
    新版：此部分完全移除
    ●美國軍事援助台灣
    原版：未來4年（2023財政年度至2026財政年度）提供45億美元外國軍事融資
    新版：增加第5年（2027財政年度）提供20億美元外國軍事融資
    ●非主要北約盟友地位
    原版：賦予台灣「非主要北約盟友」地位以加快轉移軍備
    新版：轉移軍備方面以「非主要北約盟友」方式對待台灣
    美國國會參議院外交關係委員會表決《台灣政策法》草案結果
    贊成票：17人
    ●梅嫩德斯（民主黨）
    ●卡丁（民主黨）
    ●沙欣（民主黨）
    ●庫恩斯（民主黨）
    ●凱恩（民主黨）
    ●默克利（民主黨）
    ●布克（民主黨）
    ●里施（共和黨）
    ●魯比奧（共和黨）
    ●約翰遜（共和黨）
    ●羅姆尼（共和黨）
    ●波特曼（共和黨）
    ●楊恩（共和黨）
    ●巴拉索（共和黨）
    ●克魯茲（共和黨）
    ●朗茲（共和黨）
    ●哈格蒂（共和黨）
    反對票：5人
    ●墨菲（民主黨）
    ●范赫倫（民主黨）
    ●馬基（民主黨）
    ●沙茨（民主黨）
    ●保羅（共和黨）