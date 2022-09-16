思覺失調婦虐斃9旬家翁　台高院改判囚5年

台北市士林區一名媳婦照顧家翁時情緒失控，4年前的冬天趁丈夫外出上班時，逼老翁淋凍水、再虐待致死。她一度因殺人罪成被判囚15年，後案件獲發還重審。台灣高等法院周四（15日）改判女子家暴傷害致死罪成，入獄5年。

檢方指控，戚姓女子2018年12月20日中午叫外傭扶家翁回房間午睡，遭家翁拒絕。戚女於是強行把家翁拉到浴室施暴，見他反抗後更用腳踩對方，又用冷凍雞肉、魚肉放在伏於浴室地上的家翁，並當場浴室噴灑殺蟲劑，期間不顧外傭多次勸阻。翌日上午，戚女見家翁不肯如廁，便再次把家翁鎖在浴室施暴。直至外傭下午打算替家翁換衫，才察覺他經已斃命。

法院一審認定戚女患思覺失調，裁定無罪、接受監護5年；二審裁定殺人罪成改囚15年。高等法院更一審期間，戚女在丈夫、母親陪同下出庭，多次表示不記得案發過程，結案陳詞時不斷強調「我真的生病了」，並向法官說「對不起，我錯了。」其丈夫表示，結婚時不清楚妻子患病，自認疏忽照顧妻子和父親。更一審認為，戚女案發時思覺失調發作，辨識能力顯著降低，裁定可減輕量刑。