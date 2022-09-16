餐廳老闆指食霸王餐提告　民警稱查案避起訴

上海市寶山區法院發出的一份民事裁定書近日在網上瘋傳，內容顯示一家餐廳的葛姓老闆，狀告上海市公安局楊浦分局長白新村派出所警員夏某吃「霸王餐」，要求對方支付餐費。惟被告辯稱當日到餐廳是為執行偵查，其後法院經審查駁回起訴。

據網傳的民事裁定書顯示，該案屬餐飲服務合同糾紛，裁定時間為今年8月。原告葛某某在起訴中指出，2017年5月26日，民警夏某前往其位於上海市閔行區的一家餐廳預訂包房，謊稱自己姓吳，要請領導人吃飯。翌日，夏某等4人在包房喝了一瓶飛天茅台酒和野味，共計5,688元（人民幣，下同，約6,480港元），但夏某僅支付了300元（約340港元）買煙錢。法院經查發現，夏某訂房前一日，公安機關在葛某某的店內查獲眼鏡蛇3條，次日將他抓獲。經鑑定，涉案眼鏡蛇為瀕危野生物種。其後，葛某某因非法出售珍貴、瀕危野生動物罪，被判拘役4個月15日，並處罰1,000元（約1,140港元）。

對夏某自稱到餐廳屬偵查行為，其所屬長白新村派出所也向法院支持有關說法。最後法認為案件不屬於民事訴訟的受理範圍，於是駁回葛某某的起訴。周四內媒致電長白新村派出所，值班人員表示，案發後2年間，葛某某多次就此事投訴，楊浦分局也作出了明確答覆。記者當日又致電寶山區法院，但對方以案件仍在上訴為由，拒絕採訪。至於葛某某的餐廳據知經已結業，現為一家烤肉店。