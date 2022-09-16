內地昨增848宗本土新冠　天津一連兩日全市核酸檢測

國家衞健委周五（16日）公布，內地前一日新增848宗本土新冠病例，包括102宗確診和746宗無症狀感染。新增本土病例最多地區為貴州省270宗，四川省和西藏自治區新症亦過百。北京前一日再多2宗本土病例，當中有患者曾前往涉疫醫院就診。天津則一連兩日在全市開展核酸檢測。

北京前一日新增2宗本土確診病例，均為隔離觀察人員，居住於朝陽區。其中一名患者本月9日曾到涉疫的民航總醫院就診。天津周四新增36宗本土病例，包括9宗確診和27宗無症染感染。該市疫情防控指揮部周四發通知稱，因當日開展的核酸篩查結果中發現社會面樣本出現異常情況，決定於周五上午6時起再在全市範圍開展新一輪全域核酸檢測。

貴州周四新增本土確診和無症狀感染病例各10和260宗。網上近日流傳影片稱，一名志願者在花果園靜默管理內跪地向市民乞求食物，引起關注。貴陽市公安局南明分局於微博9月15日發布警情通報稱，接獲民眾舉報有人跪地擺拍，並上傳網絡蹭熱度博流量，引起市民恐慌和擾亂社會秩序。南明分局已立案調查，並依法處理。