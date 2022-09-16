上月自然災害94人死亡失蹤　損失近430億人民幣

內地應急管理部周五（16日）召開9月份例行發布會，該部門新聞發言人申展利公布上月自然災害或生產安全事故等損失數據。其中上月內地自然災害以乾旱、洪澇災害為主，各種自然災害共造成4,185.9萬人次受災，因災死亡失蹤94人，直接經濟損失429.7億元人民幣（約488億港元）。

申展利表示，上月內第的自然災害主要特點是，全國平均高溫天數為1961年以來歷史同期最多，長江流域發生嚴重夏伏旱；全國降雨「北多南少」北方局地河流超警超保，青海、內蒙古、四川等地突發山洪災害，造成人員傷亡。內地上月共出現5次區域性強對流天氣過程；颱風生成及登陸偏少；另受極端高溫天氣影響，全國森林火災較常年同期明顯偏多，主要集中在重慶、四川、湖南、江西等地。

針對安全生產事故方面，內地上月共發生各類生產安全事故1,886宗、死亡1,558人。當局發現礦山領域較大事故反彈，重大涉險事故頻發，冒頂坍塌事故多發，蓄意瞞報和盜採等非法違法問題突出。相關部門強調，內地建築業和水上交通事故反彈，前者暴露出風險隱患排查不細不實問題，後者則顯示船舶翻沉事故多發，涉險人員多。