預算問題拖延至今　台料提升C130性能

台灣空軍首批C130運輸機自1984年服役多年，機齡達到38年，內部曾多次傳出有提升整體性能計劃，但因預算問題拖延至今。台媒周五（16日）報道稱，據軍方高層官員表示，台灣國防部已決定分階段進行C130性能提升計劃，並以航電系統性能提升為最優先執行項目，以符合國際民航組織（ICAO）規範。

報道指，有立委認為C130目前欠缺自我防衞能力，空軍在上述計劃中應將自我防衞系統納入。台媒引述軍方官員指，待航電系統提升完成後，會將此納入評估。空軍在今年度國防部公開預算中，開始編列為期5年、近9億元（新台幣，下同，約2.3億港元）的跨年期經費，計劃由美國提供C130的技術支援服務，為一項美國對台的軍售案，但並非航電系統性能提升案。

台軍方官員周五表示，空軍目前有19架C130運輸機和1架C130HE電戰機，因該款軍機整體性能提升計劃的總經費多達百億元，過去在國防預算額度不足的情況下，提升計劃未能列入優先執行項目序列之內。另曾有立委建議，要求空軍司令部就C130運輸機規劃提升性能，包括機體結構延壽、航電數碼化系統、GPS全球定位系統及自我防禦系統，以提升飛航安全及防禦能力。