美對台售武　大陸制裁雷神及波音防務高層

中國大陸外交部發言人周五（16日）宣布制裁參與對台售武的美國相關人士，對象是美國軍火商雷神的董事長兼行政總裁海斯（Greg Hayes），以及波音防務公司行政總裁科爾伯特（Ted Colbert）。

大陸外交部發言人毛寧在例行記者會公布上述制裁名單，她指美國對台售武的行為嚴重損害中國國家主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定，中方為此堅決反對，予以強烈譴責。中方再次敦促美國政府和有關方面停止對台售武和美台軍事聯繫，停止製造台海局勢緊張因素。中方將據形勢發展，繼續採取一切必要的措施，堅定維護自身主權和安全利益。

海斯是一名美國商人，自2016年9月至2020年4月擔任美國聯合技術公司的董事長兼首席執行官，現為美國雷神技術公司首席執行官；雷神是負責航空、航天和國防公司。科爾伯特除了是波音防務公司的行政總裁，亦是波音防務母公司波音的執行副總裁。

美國拜登政府上台至今已6度對台售武，最新一次是本月2日宣布對台出售總值11億美元（約85.8億港元）的軍備，涉及響尾蛇空對空導彈、魚叉反艦導彈、監視雷達後勤支援。值得留意的是，美國參議院外交關係委員會周三（14日）通過《2022年台灣政策法》草案，法案要求全面升級美台關係，增加對台的外交及軍事支持等，大陸此前已多次指出內容違反一中原則等，要求美方停止審議。