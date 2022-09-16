拜登任內6度對台售武　總值22.79億美元

截至周五（16日），美國總統拜登已於任期內6度對台出售軍隊武器，當中包括響尾蛇空對空導彈、魚叉反艦導彈，合計達22.79億元（美元，下同，約177.76億港元），以下是拜登政府對台售武的列表。

2021年8月4日：華府出售40輛M109A6自走榴彈炮、20輛M992A2野戰炮兵彈藥補給車、1689組精準導引裝置、1套先進野戰炮兵戰術數據系統（AFATDS）和防衞先進全球定位系統接收器給台灣，價值7.5億元（約58.5億港元）。

2022年2月7日：華府出售價值1億元（約7.8億港元）的愛國者導彈系統工程勤務予台灣。

2022年4月5日：華府批准售台「愛國者專案人員技術協助案」，總價9,500萬美元（約7.41億港元）。

2022年6月8日：華府將一批價值1.2億美元（約9.36億港元）的海軍艦艇零附件及相關的技術支援出售台灣。

2022年7月15日：華府批准向台灣出售總額1.08億美元（8.42億港元）軍事技術援助。

2022年9月2日：華府宣布向台灣出售總值逾11億美元（約85.8億港元）的武器，包括60枚AGM84L魚叉反艦導彈、100枚AIM9X響尾蛇空對空導彈，以及監控雷達合約延長計劃。