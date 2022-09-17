網上平台預售iPhone捲款走佬　市監部門調查

美國蘋果公司上周推出新一代iPhone手機，然而一家註冊地址在重慶的網上平台「易聯購」，卻早在2個月前已透過微信小程序接受新機預訂。內媒周五（16日）報道，有消費者表示在該平台預訂了11部新機，共支付了15.8萬元（人民幣，下同，約17.9萬港元），惟至今沒發貨，亦無法與平台客戶聯絡，懷疑公司負責人「走佬」。目前，該平台的微信小程序已經無法訪問，頁面顯示「由於涉嫌欺詐，已暫停服務」。

該消費者稱，自己和多名朋友都同樣花了10多萬元（約11.3萬港元）買機。另有其他消費者同樣在網上消費者服務平台投訴，買機後無法聯絡到客戶，只有電話錄音回應。網上流傳一張疑似「易聯購」承認走佬的公告，內容大致稱「我們跑路了抱歉了」。從網上曝光的一份疑似被騙名單，當中有受害人最多花近50萬元（約56.8萬港元）。另報道稱，該平台預售新機2個月，估計已捲走千萬元。

網上公開資料顯示，「易聯購」平台隸屬重慶易聯購電子科技有限公司，今年7月28日才成立，註冊地址為重慶市渝北區龍山街道。渝北區市場監管部門表示，已就相關情況展開調查，該部門工作人員到達上址時，沒有找到涉事公司。周五，山西易聯購物網絡科技有限公司發聲明稱，近日該公司客服熱線多次接到投訴退款電話，投訴「購買某品牌手機未發貨」，經查明，事件與該公司無任何關係。