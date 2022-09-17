內地昨增581宗本土新冠　中國傳媒大學解除封閉

國家衞健委周六（17日）通報稱，內地前一日新增581宗本土新冠病例，分別為76宗確診和505宗無症狀感染。北京市周五（16日）僅新增境外輸入病例，並無本土病例，中國傳媒大學報請朝陽區疫情防控工作領導小組同意後，自周六開始解除學校臨時封閉管理。

廣東深圳航運集團發布消息稱，自周六開始，將恢復深圳蛇口至珠海九洲港往返航線的航班營運。首班船開航時間為當日上午11時30分，並於下周日（18日）起每日往返兩地的航班數量將恢復至16班。旅客離開深圳時須持有48小時內2次核酸檢測無受感染證明，進入蛇口郵輪母港須持24小時核酸證明。返深旅客在抵達蛇口郵輪母港後，須進行落地核酸檢測，開展核酸檢測「三天兩檢」。

雲南瑞麗市防疫工作指揮部公布，自周五至下周三（21日）對市內部分區域實行臨時性靜默管理，自周六開始隔日進行全員核酸檢測。期間非必要不能離開該市，並實行「人不出小區、錯峰取物」。靜默管理區以外的民眾若因特殊情況流動的須經鄉鎮、街道、農場前，需或批准後持48小時內核酸檢測無受感染證明。