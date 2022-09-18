侵華日軍第100部隊　人體試驗罪證曝光

周日（18日）是「九一八事變」91周年，內地多個城市舉行紀念活動，其中遼寧省瀋陽市在九一八歷史博物館殘曆碑廣場，舉行撞鐘鳴警儀式，共敲響14下鐘聲。內地官媒周日公布侵華日軍100部隊細菌戰最新證據，內地偽滿皇宮博物院課題組經過4年研究，發現該部隊遵照日本陸軍省和參謀本部的命令，自上而下改編而成的細菌部隊，曾進行過人體活體實驗、野外毒性試驗和野外演習。

報道指，在吉林省長春市建立的100部隊與731部隊均為日本關東軍司令部直屬的秘密部隊，前者主要研究對象是家畜和植物，但也將活人當作實驗品，進行細菌傳染實驗；後者主要進行人體實驗。日本戰敗前夕，100部隊根據日本陸軍省的命令，提前撤退人員，並銷毀了相應的實驗設施、紀錄資料。

上述博物院的學術研究部館員趙士見表示，多年來從中日美俄4國搜集到該部隊的組織、人員、機構和細菌戰步驟檔案、證人口述、文物文獻等資料，當中披露1949年12月25日至30日的「伯力審判」完整錄音檔案。前蘇聯政府當年在伯力城對前日本陸軍軍人在戰爭期間實施的細菌戰罪行進行審判，該錄音共22小時5分57秒，揭示侵華日軍100部隊有預謀地準備和實施細菌戰，用戰俘開展活體解剖實驗。