內地昨增807宗本土新冠　庫爾勒市爆疫情況不明

國家衞健委周一（19日）通報，內地前一日新增807宗本土新冠病例，分別為92宗確診和715宗無症狀感染。新疆庫爾勒市周日（18日）晚舉行疫情防控記者會指出，本輪疫情是對該市衝擊最大、防控難度最高的一次，部分區域情況仍不明朗。

新疆周日新增19宗本土病例，均為無症狀感染，分布於烏魯木齊市天山區、伊犁州伊寧市、塔城地區烏蘇市、吐魯番市高昌區和巴州庫爾勒市。庫爾勒市委副書記王清玉表示，自9月1日以來，該市在篩查中相繼發現新病例，社區隱匿傳播風險依然存在。近期，當地公安機關又查處341人無視防疫規定，私自外出、聚集、飲酒、打牌、送餐送貨等，均依法作出行政處罰。

貴州省新增364宗個案佔最多，貴陽市一輛涉疫人員隔離轉運車輛，從貴陽開往荔波方向時，在黔南州的三荔高速翻側，造成27人死亡、20人傷，網上流傳一份貴陽市抗疫文件，要求當地確保在周日實施全社會面清零。有網民質疑官員為了達到目標，於是進行深夜轉運，因而導致司機疲勞駕駛，釀成今次慘劇。