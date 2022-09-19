拜登：若大陸攻台　美軍將防衞台灣

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）周日（18日）播出美國總統拜登的專訪，他再次確認一旦中國大陸武攻台灣，美軍會防衞台灣。白宮官員則重申，美國對台政策不變。

主持人問及拜登對台灣的立場，他指美國同意很久之前簽署的文件，美方維持「一中政策」，台灣自行決定它的獨立問題，美國沒有鼓勵台獨，這是台方的決定。主持人追問：「但美軍會防衞台灣？」拜登表明：「是的，若發生前所未見的攻擊。」主持人再問：「所以不同於烏克蘭，美國部隊在大陸攻台時會防衞台灣？」拜登說：「是的。」

拜登亦透露，中俄領導人於今年2月的北京冬奧見面，不久後他致電中國領導人要求對方不要違反西方對俄的制裁措施。拜登稱：「我致電中國領導人，不是威脅，只是告訴他，我們見面很多次，若你認為中國違反對俄制裁後，美國人和其他人會繼續投資中國，我想你犯了巨大錯誤，但這是你的決定。」

拜登無交代通話時間及詳情，而中美領導人曾於今年3月通電話，當時白宮聲明指拜登向中方說明向俄羅斯提供物質支援的後果。拜登對主持人稱，至今無證據顯示中國向俄羅斯提供武器或其他支援。他還說，不認為中俄關係會置美國於更複雜的新冷戰。