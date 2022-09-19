利用國有礦產搞政治交易　省委前常委遭雙開

中央紀委國家監委官網周一（19日）稱，青海省委前常委，省人大常委會前黨組書記、副主任李杰翔，因嚴重違紀違法被開除黨籍及公職。經中共中央批准，同時終止李杰翔的十九大代表資格資格，涉嫌犯罪問題及違紀違法所得財物，一併移送檢察機關依法審查起訴。

通報稱，李杰翔為謀求職務晉升結交政治掮客，利用國有礦產資源搞政治交易，搞政治偽裝，求神拜佛搞迷信；違規收受禮金；在幹部選拔任用中為他人謀取利益；利用職權或者職務影響為親屬經營活動提供幫助；違規干預插手司法活動、市場經濟活動；利用親友經商做掩護，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、項目開發等方面謀利，並非法收受巨額財物。

同日，中國鐵路總公司前黨組書記、總經理盛光祖因嚴重違紀違法，而開除黨籍及取消享受待遇，涉嫌犯罪問題及違紀違法所得財物，移送檢察機關審查起訴。盛光祖被指把公權力當作攫取私利的工具，「靠海關吃海關」、「靠鐵路吃鐵路」，用人腐敗和用權腐敗交織，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。