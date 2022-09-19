搜集中方僱員資訊　美駐華使領館或交予情報部門

美國駐華使領館一名前職員近日在社交平台透露，使領館定期對中方僱員，展開一次背景調查，並指表格備註有關資料可能交予美國情報部門，令中方僱員敢怒不敢言。中國官媒周一（19日）引述專家意見，指美方做法是典型數據過度採集行為，違背中國《個人訊息保護法》第3條有關規定，可能洩漏中方僱員個人資料，美國駐華大使館暫未回應報道。

報道指，調查問卷長達10多頁，雖然提到「提供訊息為自願行為」，惟列明若僱員不提供相關訊息或故意隱瞞及誤報，將影響職業發展，甚至解僱或起訴。李明（化名）曾在美國駐華使領館工作。他指美方涉嫌以背景調查為由，強迫中方僱員提交個人、家庭甚至鄰居的資訊，調查時美方咄咄逼人的談話方式，會讓人有受審感覺。他認為，美國對外宣稱保護私隱及尊重人權，但其行為是典型雙重標準。

另一名美國駐華使領館前職員趙平（化名）提到，所有中方職員在入職時都要接受背景調查，此後每5年調查一次。他指調查愈來愈嚴格，涉及私隱問題愈來愈多，追溯時間愈來愈長。曾有中方僱員表達不滿，但美方指是按照上級要求統一執行。美國駐華使領館設有專職背景調查官員，並招攬協助美方官員工作的安全調查員，要求他們最好具備在中國政法機關或調查公司等工作經歷。安全調查員有時會要求中方僱員提供個人電郵地址及微信帳戶名稱，部分人提供後立即改名。