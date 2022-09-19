餘震大減不尋常　台灣或進入強地震高風險期

台灣台東縣周日（18日）發生6.8級淺層地震，是今年以來最強。有專家指台灣已進入強烈地震高風險期，但有學者認為從斷層可看出地震活躍的變化，不代表台灣整體進入地震活躍期。氣象局地震測報中心主任陳國昌則指，周一（19日）的餘震頻率突然大減「有點奇怪」。

中研院地球所兼任研究員汪中和認為台灣進入強烈地震的高風險期，是基於兩點觀察。第一，台灣發生7級以上強震的周期約30年，上一次是1999年於南投縣集集鎮發生的九二一大地震，目前接近大地震再現周期。其次，2018年9月以來，台灣地區有感地震的次數異常偏低，板塊擠壓的能量釋放不夠，大地震風險正快速上升。台灣大學地質科學系特聘教授吳逸民認為，很難斷定台灣現在是否真的進入地震活躍期，原因是淺層地殼的中大型地震，會引發較多餘震，震源較深的地震則較少偵測到。

相較上周六（17日）前震和餘震不停，周一餘震大為減少。陳國昌稱，目前不確定是否正常，從過去的地震模式來看，中央山脈東側或花東縱谷西側在發生較大規模地震後，其實很少發展成長序列地震。目前推測地震密集發生的階段已過去，之後的餘震可能相隔較長時間才會出現，發生更大規模餘震的機會率相當小。