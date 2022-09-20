省應急會議要求防疫不出事　杜絕三超一疲勞

貴州省貴陽市一輛運載涉疫人員前往異地隔離的旅遊巴，周日（18日）疑因深宵行車，加上司機疑疲勞駕駛，導致在高速公路翻側，造成車上27死20傷。貴州省應急管理廳周一（19日）在黔南州應急局召開全省應急管理系統安全防範工作視像會議，要求堅決杜絕「三超一疲勞」（即超速、超員、超載和疲勞駕駛）等交通違法行為。

出席會議的國務院安委會督導幫扶組副組長、應急管理部總工程師李萬春指出，貴州當前疫情防控和安全生產形勢嚴峻複雜，全省應急管理系統要強化責任擔當，確保防疫不出事，安全不添亂。會議要求全面排查整治涉疫領域安全風險，加強對涉疫人員交通轉運安全的監管，嚴格落實轉運車輛安全檢查、司機證照和身體情況檢查。

會議又要求組織對各類隔離觀察點、核酸檢測點、定點醫院、方艙醫院、社區衞生服務站、管控區域等涉疫場所開展全覆蓋安全隱患排查；深入細緻做好防疫物資企業安全管理和指導服務，加強「線上線下」安全監管執法檢查，堅決防止在組織緊急生產情況下發生事故。此外，會議要求統籌抓好重點行業領域安全生產工作，以及森林火災、地質災害、極端天氣等災害的防範應對工作。