內地昨增629宗本土新冠　鄂城區臨時管控3日

國家衞健委周二（20日）通報，內地前一日新增629宗本土新冠病例，分別為104宗確診和525宗無症狀感染。貴州省佔最多新症，有249宗。湖北省鄂州市鄂城區周一（19日）在常態化檢測過程中發現無症狀感染者後，當地隨即宣布自當日起在主城區實施3天臨時管控。

湖北周一新增11宗本土病例，全部為無症狀感染，患者分別在鄂州市和恩施州。鄂州市鄂城區疫情防控指揮部周一發通告稱，為降低疫情傳播風險，由當日中午12時至周四（22日）下午6時，包括鳳凰街道、古樓街道、西山街道、樊口街道的主城區將實施臨時管控，原則上所有人只進不出，區內所有公共娛樂場所、旅遊景點、宗教活動場所均暫停開放；學校暫停面授課，汽車客運站停運，餐飲單位暫停堂食。

上海市衞健委周一通報當地新增1宗本土病例，為無症狀感染個案。該市新冠疫情防控工作領導小組在當日召開的專題會議上指出，堅持外防輸入、內防反彈總策略和動態清零總方針。疫情應急處置必須堅持以快制快、事不過夜，常態化疫情防控必須不折不扣、從嚴執行。會上又要求，要長遠做好防控物資儲備和隔離房源籌措，抓緊服務保障人員招募培訓，建立完善統籌調度和梯次啟動機制；強化來返人員管理的全鏈條協同，嚴格抓好「落地檢」工作。