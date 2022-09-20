內地鼓勵邊境旅遊　擬准靈活選擇出入境口岸

內地文化和旅遊部周一（19日）公布近日會同外交部、公安部、海關總署和移民局等部門研究起草的《邊境旅遊管理辦法（修訂徵求意見稿）》。當中鼓勵邊境地區打造具有特色的邊境旅遊目的地，明確邊境旅遊團隊可靈活選擇出入境口岸，並刪除邊境旅遊審批、就近辦理出入境證件等前置條件。

修訂徵求意見稿共26條，主要修改內容包括落實國務院關於取消「邊境旅遊項目審批」和「放寬邊境旅遊管制」的要求，同時明確邊境地區的範圍按照中國與毗鄰國家簽署的邊界或邊境口岸管理制度協定執行。當中亦明確邊境社的審批條件和程序，並細化邊境旅遊合作協議相關規定，一是要求意向性邊境旅遊合作協議簽訂前，省、自治區人民政府應徵求國務院文化和有關部門的意見；二是上述協議簽訂後，在有關部門無異議並報國務院審批同意後，可對外簽訂正式協議。

意見稿又進一步強化管理邊境旅遊市場，明確在邊境旅遊合作協議商定的範圍內，如多次發生旅客參與賭博活動，可暫停或終止該區域的邊境旅遊活動；明確邊境社不得安排旅客從事含有淫穢、賭博或吸販毒內容、移動或損毀界標和界線輔助設施、損害陸地國界清晰和安全穩定、幫助他人攜帶夾藏違禁品的行李物品出入境等9種活動。此外，還明確不得安排旅客到國家禁止前往的地區旅遊；取消邊境社邊境旅遊業務經營資格的4種情形，以及明確邊境旅遊團隊名單表、整團出入境等相關制度。