王毅晤尼加拉瓜及古巴外長　強調一中原則

中國國務委員兼外長王毅在美國紐約出席聯合國大會一般性辯論期間，與尼加拉瓜外長蒙卡達及古巴外長羅德里格斯會面。王毅與蒙卡達一致同意，以中尼復交一周年為契機，推動雙邊關係邁上新台階。王毅又指，當前國際局勢充滿危機和亂象，但強調邪不壓正。

王毅表示，中尼去年12月復交以來，兩國關係發展迅速，取得沉甸甸的早期收穫，事實證明復交完全符合兩國和兩國人民根本利益。中方願與尼方加強共建一帶一路合作和發展戰略對接，雙方已簽署自貿協定早期收穫安排並啟動全面自貿協定談判，期待盡快達成一致。蒙卡達則指，將繼續堅定恪守一中原則，支持中國捍衞獨立、主權和領土完整。

羅德里格斯亦與王毅會晤，表明支持中方提出的全球發展倡議和全球安全倡議等系列重要倡議，將繼續堅定恪守一中原則，在涉台、涉港、涉疆等問題上毫不動搖地支持中國的立場，反對一切政治因素驅動的反華行徑，期待繼續深化互惠互利的古中關係。王毅提到，雙方要進一步加強戰略對接，穩步推進共建一帶一路合作，拓展農業、旅遊、可再生能源等領域合作，將兩國高水平的政治互信轉化為更多務實合作成果。