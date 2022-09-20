美第7艦隊司令：若大陸封鎖台灣　國際社會或介入

美國《華爾街日報》周一（19日）刊出美國海軍第7艦隊司令湯瑪斯（Karl Thomas）的專訪，他指中國大陸解放軍擁有龐大海軍，有能力封鎖台灣，一旦解放軍封鎖台灣，國際社會或介入。

湯瑪斯表示，解放軍的海軍非常、非常龐大，若陸方想欺凌及派軍艦封鎖台灣，他們有能力這樣做。他不知北京會否封鎖或攻打台灣，其職責是確保美軍有能力應對北京的任何行動，希望陸方和平地解決兩岸問題，一旦解放軍封鎖台灣，國際社會將合作應對。他續指，大陸以驚人速度製造軍艦，正在打造的055型導彈驅逐艦是大陸軍事現代化象徵，製造速度比美國的導彈驅逐艦快，而解放軍不同軍種的協作一直被視為其潛在弱點，陸方在前線已有進步，海、空軍比以往有更多聯合行動。

美國眾議院議長佩洛西上月初訪台，其專機從馬來西亞繞道前往台灣，湯瑪斯透露這是華府高層的決定，官員不知大陸會有何反應，為防止出現誤判，所以作出可讓美方有更多時間和空間弄清陸方反應的決定。他批評解放軍在包圍台島演訓時發射彈道導彈是不負責任，藉此「蠶食」兩岸邊界，而大陸近期對台的行動，猶如大陸軍事化南海島礁的「強權即公理」邏輯之延伸。他稱，大陸已完全軍事化南海島礁，建成碉堡、燃料儲存設施、駐軍能力、導彈、雷達等。