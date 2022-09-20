球場天花震冧　原承建商負責賠償修復

台灣台東縣周日（28日）發生黎克特制6.8級強震，後續餘震不斷。桃園市一個室內羽毛球場不久前完成燈光改善工程，詎料在地震期間上百塊塑膠製隔音板天花被震塌，造成1人受傷。桃園市長鄭文燦周二（20日）在市政總質詢時證實，主因是原天花板工程固定強度不足，導致地震時崩塌，因此判定原運動中心承建商瑞助營造應負最大責任。

事發後，市政府會同建築師、土木、結構技師公會鑑定，並在周二發布初步調查結果，指事發的次要原因是燈光施工，工人曾拆卸部分天花板再裝回去。由於工程在去年完工，目前仍在保固期，新工處及工務局會依契約規定求償並要瑞助營造負責。瑞助營造代表周一（19日）亦參與勘查，表示願意負起責任，包括賠償和修復。

國民黨桃園市議員參選人凌濤質疑，涉事運動中心是「豆腐渣工程」。市議會國民黨團總召徐其萬亦批評，明顯是一項嚴重工程品質瑕疵，事後市政府還企圖推卸責任。鄭文燦隨後道歉，指事故對桃園形象有所影響，將檢視事發原因並盡快修復，桃園其他運動中心未因地震受損。為避免再次坍塌，他強調已指示要在最短時間內確認建築結構狀況。