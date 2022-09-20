內地近10年留學生　逾8成畢業後回國發展

內地教育部周二（20日）召開「教育這十年」「1+1」系列第13場新聞發布會，指內地深化「放管服」（簡政放權、放管結合、優化服務）改革，以訊息化手段支撐全鏈條留學服務體系，開通了國家留學人才回國就業服務平台，在10年來各類出國留學生中超過八成完成學業後選擇回國發展。會上指出，內地多所大專院校已在近10年招收7.9萬名港澳台學生，顯示內地連續多年成為港澳學生赴港澳以外地區升學首選，愈來愈多台灣學生選擇到大陸就讀。

會上指出，中外合作辦學蓬勃開展，審批、管理、評估、退出機制不斷完善。過去10年，新增本科以上中外合作辦學機構和項目中，理工農醫類佔65%。近年來，中外合作辦學為緩解疫情導致的出國留學受阻發揮積極作用，累計錄取近1萬人。來華留學在推進制度建設、實施質量保障、嚴格入學標準、規範培養管理、加強留華畢業生工作等方面出台一系列政策措施。2020至2021學年，在冊國際學生來自195個國家和地區，學歷生佔76%，比2012年增加35個百分點。

教育部國際合作與交流司司長劉錦表示，過去10年教育部共籌辦37場中外高級別人文交流機制會議，簽署300多項合作協議，達成近3000項具體合作成果。在人文交流機制框架下，建立中美青年創客大賽、中俄同類大學聯盟等教育品牌項目。他稱，將統籌國內國際兩個大局、推進高水平制度型開放，暢通國內國際教育循環，構建面向全球的教育夥伴關係，全面提升中國教育的世界影響力。