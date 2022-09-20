防疫巴士車禍　同批隔離者揭政府未做好安排

貴州省黔南州周日（18日）凌晨發生嚴重交通意外，一輛運載貴陽市涉疫隔離人員的巴士，在高速公路失事翻側，釀成27死20傷。貴陽市一名網民自稱與涉事巴士乘客為同批隔離者，批評政府未做好安排，導致他們在路邊等候逾3小時，仍未有地方接收隔離者，安排上出現問題。該網民擔憂在車內密封環境下，增加病毒傳播風險，本末倒置。

隔離轉運巴士出事後，官方未第一時間公布事發原因、目的地、乘客身份等，但網上早傳出是被送往外地隔離的貴陽居民，事後官方才承認。貴陽市一名網民發文稱，其所居住的社區同樣被封控，事發前和家人已居家隔離10多天，檢測一直顯示無感染，上周六（17日）晚突然收到防疫部門通知，要求送到隔離點集中隔離。

該網民周日凌晨1時上車，但巴士突然停在路邊，旁邊另有多輛防疫巴士停車等候。其向警員詢問還需等候多久，對方竟回應，「還沒聯繫到可以接收的地方」。該網民怒斥當局未事先做好安排，導致大批隔離者在封閉的巴士車廂內，容易造成感染。幾乎同一時間，傳出與該網民同批隔離者所乘搭的巴士翻覆，停車等候的巴士隨即開車返回原社區。