婦人手術後去世　法院判港大深圳醫院賠47萬人民幣

廣東省深圳市一名婦人因患病，2018年8月在香港大學深圳醫院接受手術，術後3個月病情惡化身亡。家屬事後翻查其病歷，認為醫療中存在重大過錯，導致婦人在手術後出現嚴重併發症致死，遂向醫院提訴。法院一審判醫院須賠償約47萬元（人民幣，下同，約52.6萬港元），惟雙方均不服判決，提出上訴，正等待二審判決。

內媒周一（19日）報道，77歲的張姓婦人在2018年8月初在丈夫陪同下，到位於福田區的香港大學深圳醫院體檢，被醫院診斷為膽囊結石伴慢性膽囊炎，但無發現惡性腫瘤。她接受PET-CT檢查，診斷為惡性腫瘤可能性大，院方決定為她做手術。張婦的女兒喻菲（化名）稱，其母未確診胰腺癌，但醫院給的知情同意書註明其母會接受胰腺癌手術，可能根據狀況擴大手術範圍。家屬打印病歷後，才知張婦被切除部分空腸、胃、十二指腸、胰腺、脾臟及膽囊。

家屬認為，院方錯誤診斷並切除張婦的重要器官致死，索賠104萬元（約116.3萬港元）。院方答辯稱，張婦在手術前有明確的手術指徵，為她實施全胰切除術屬合理；又指術前已知會家屬有關醫療風險，術後出現的肝衰竭原因可能與張婦所服用藥物有關，與其接受的全胰切除手術無直接因果關係。福田區法院去年審理時認為，香港大學深圳醫院在診療過程中確存在術前診斷依據不足，手術方式選擇不妥，手術方式的選擇未與家屬充分溝通，醫方過錯與張婦的不良治療後果存在主要因果關係，醫院需承擔八成的賠償責任，遂作上述判決。