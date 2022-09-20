傳高校斷電一周逼交錢　學生熱暈爆示威

湖北省武漢市今年開學以來，多間高校封閉管理，學生不得離校。武漢紡織大學外經貿學院周一（19日）深夜爆發示威，學生不滿宿舍斷電，導致幾名宿生因中暑送往醫院。一班男學生開電單車撞破校門大閘離開；據傳警方以尋釁滋事帶走帶頭學生，有人被威脅退學。

網傳影片顯示，幾百名學生聚集於校園宿舍樓下鼓譟，要求學校出面回應斷電事宜。示威學生之後行進至大閘，在校門口高唱《義勇軍進行曲》。學校隨即報警，警車開入學校後，示威學生與警員一度僵持。學生代表其後與警察及學校高層交涉，最終學校開放校門，宿舍之後恢復供電。

學生透露，近日部分宿舍樓突然斷電，有宿生因此被困升降機。在酷暑下，他們到圖書館、天台乘涼睡覺，惟有人因抵受不住酷熱暈倒。有人在社交網聲稱，學院高層因貪污偷電，被供電所罰款205萬人民幣（約229萬港元），惟學校本月9日起一直拒交罰款，更開始提高學生的電費，企圖讓學生攤分罰款。

直至一份供電所發布的書面通知周一流出，指學校私自利用變壓器竊電，該變壓器原定向宿舍及飯堂供電。學校早前已簽字承認違約用電，惟至上周六（17日）尚未出面處理。供電所表明對學校供電沒有故障，任何停電原因可能來自學校內部；遂觸發學生示威。