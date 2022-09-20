疑有致癌風險　內地多地下架檳榔

檳榔被指可能有致癌和上癮風險，多地市監部門要求商戶不得銷售食品包裝和標籤標識的檳榔及檳榔製品，相關商品需下架處理。其中四川省南充市營山縣市場監督管理局周一（19日）發布通知，要求加強監管檳榔製品銷售情況，該部門集體約談全縣檳榔代理商和經銷商。另「浙江義烏市要求下架檳榔」成熱搜話題，義烏市市監局食品監管科工作人員周二（20日）指不是全市下架，而是檳榔不得按照普通食品來銷售。

營山縣市監局周一在約談會上，要求商戶不得銷售食品包裝和標籤標識的檳榔及檳榔製品；對食品經營場所銷售檳榔及檳榔製品的，立即聯繫食品經營單位下架，如有違法行為，將依法查處。成都市新津區相關部門上周五（16日）亦開展巡查行動，在便利店、超市等10間食品經營單位中，發現6間食品經營戶銷售檳榔，已責令其立即下架。

部分義烏市便利店老闆表示，暫未接到檳榔下架的通知；另有商店老闆強調已接獲通知，但目前店內仍有售賣。亦有店老闆表示，會配合相關部門要求，在市監局巡查期間下架相關商品；另接到檳榔公司電話，可退還檳榔存貨，但「如果再晚一些，過期了的話公司就不回收了」。