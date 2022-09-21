鴨肉冒充牛肉乾涉額逾1230萬人民幣　警拘23人

內媒周二（20日）報道，四川省廣安市鄰水縣市場監管綜合行政執法大隊日前一次例行檢查中，發現當地一個牛肉乾貨源有可疑，最後循線追蹤，成功搗破一個製假售假牛肉乾集團，涉案金額逾1,230萬元（人民幣，下同，約1,377萬港元），估計集團因此獲利400多萬元（約448萬港元）。警方已全數抓獲涉案23人，案件正在進一步審理中。

警方指，該集團以低價購入的風乾鴨肉切成小塊，再包裝成250克裝的牛肉乾，透過網店以69元（約77港元）銷售。按銷量計算，集團的月銷或高達千萬元。執法人員在走訪及模排鄰水縣的一些物流點時，發現其中一個製造牛肉乾的貨源有問題，該貨源來自當地一條偏遠山村，懷疑是避人耳目，遂突擊檢查，最後揭發有人「掛羊頭賣狗肉」。

警方順藤摸瓜，從窩點負責人口中套出上家的身份資料，最後一層層挖出更深層的策劃者和實施者及位於成都市的另外兩處分裝出貨窩點，並在河南省拘捕集團主腦劉某某。警方指該集團團隊分工明確，有的負責洗錢，有的負責刷單，還有的負責用虛擬手機號註冊微信、支付寶帳號進行資金結算等。